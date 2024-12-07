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23:14, 7 декабря 2024Силовые структуры

У задержанных в Дагестане террористов изъяли взрывчатку

ФСБ: у задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и взрывные устройства
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Zhabrikov / URA.RU / Global Look Press

Стражи порядка изъяли у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, тонну аммиачной селитры и два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.

«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограммов, боеприпасы», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что обнаруженную взрывчатку уничтожили на месте.

Ранее в Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. В ходе допроса подозреваемые признали вину. Решается вопрос об аресте фигурантов.

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