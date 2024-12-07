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22:16, 7 декабря 2024Силовые структуры

Задержанные в Дагестане террористы дали признательные показания

УФСБ: задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Ранее в Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. У задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.

2 декабря стало известно, что в Дагестане задержали пятерых сторонников террористической организации за подготовку теракта.

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