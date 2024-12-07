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21:59, 7 декабря 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали планировавших крупный теракт членов группировки

В Дагестане задержали членов террористической группы, планировавших теракт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

У задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы. По данным ведомства, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный теракт.

Ранее сообщалось, что в Дагестане разыскивают мужчин, которые могли планировать теракты против полицейских.

2 декабря сообщалось, что в Дагестане задержали пятерых сторонников террористической организации за подготовку теракта.

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