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15:31, 7 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии назвали причину размещения «Орешника» в стране

Генштаб Белоруссии назвал размещение «Орешника» ответом на шаги США и Германии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Сергей Лагодюк. Его цитирует БелТА.

Лагодюк уточнил, что представители США и Германии ранее неоднократно заявляли о развертывании ракет средней дальности. «Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — отметил он.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Ракетная система в соседней стране будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Тем не менее определение целей «Орешника» останется за Минском.

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