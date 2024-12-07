В Белоруссии назвали причину размещения «Орешника» в стране

Генштаб Белоруссии назвал размещение «Орешника» ответом на шаги США и Германии

Решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Сергей Лагодюк. Его цитирует БелТА.

Лагодюк уточнил, что представители США и Германии ранее неоднократно заявляли о развертывании ракет средней дальности. «Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — отметил он.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Ракетная система в соседней стране будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Тем не менее определение целей «Орешника» останется за Минском.