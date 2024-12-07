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08:54, 7 декабря 2024Силовые структуры

В Дагестане продлили арест матери ликвидированного террориста

Суд в Дагестане продлил арест матери ликвидированного террориста Омарова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Айшат Омаровой — жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости

Женщине, подозреваемой в растрате, установлена мера пресечения до 8 февраля 2025 года. По версии следствия, женщина фиктивно устроила на должность делопроизводителя подведомственного детского сада свою родственницу, результатом чего стало хищение бюджетных средств на сумму более 121 тысячи рублей

Речь идет о супруге экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, члены семьи которого участвовали в июньском теракте и чей сын был ликвидирован в ходе спецоперации. После этого мужчина написал заявление об отставке, его сняли с должности. На допросе Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

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