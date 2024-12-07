Константинов: России нужен Нюрнбергский процесс над Зеленским и его бандой

России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над военными преступниками Украины, включая Владимира Зеленского. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — сказал он.

Политик подчеркнул, что этот вопрос касается и Зеленского, который, по его мнению, обязан понести наказание за все смерти, теракты и диверсии. Константинов добавил, что украинцы заслуживают знать о том, что творили «Зеленский и его банда».

Ранее постпред Крыма при президенте Росси Георгий Мурадов потребовал отдать Зеленского под трибунал. «Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим нанес украинскому народу, не сравним ни с чем», — объяснил он свое требование.