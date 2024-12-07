Марочко: ВСУ снизили случаи дезертирства у села Надия, но это чревато потерями

У командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получилось снизить случаи дезертирства среди военных у населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), однако подобные решения чреваты необоснованными потерями. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Они немного нарастили на некоторых участках свою группировку, но в целом могу сказать, что это бездумные действия украинского киевского руководства, поскольку положение украинских боевиков там весьма незавидное», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

До этого военный эксперт сообщил, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.