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06:55, 7 декабря 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о бездумных действиях ВСУ в ЛНР

Марочко: ВСУ снизили случаи дезертирства у села Надия, но это чревато потерями
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

У командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получилось снизить случаи дезертирства среди военных у населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), однако подобные решения чреваты необоснованными потерями. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Они немного нарастили на некоторых участках свою группировку, но в целом могу сказать, что это бездумные действия украинского киевского руководства, поскольку положение украинских боевиков там весьма незавидное», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

До этого военный эксперт сообщил, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.

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