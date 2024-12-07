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07:30, 7 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о переброске «очень серьезных резервов» ВСУ к Купянску

Марочко: Киев перебросил очень серьезные резервы ВСУ к Купянску
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Касаемо купянского направления, сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев», — уточнил он. По словам эксперта, российские войска в настоящий момент «уничтожают и перемалывают все то, что бросает украинское командование».

До этого Марочко рассказал, что российские военные продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. Он подчеркнул, что в самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее железнодорожной станции Заосколье.

Ранее на Украине заявили, что для ВСУ есть большая угроза взятия Купянска российскими военными. Сообщается, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России успешно закрепляются на ряде участков.

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