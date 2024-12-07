В Москву прибыли первые иностранные участники ПА ОДКБ

В Москву начали прибывать иностранные участники для участия в ПА ОДКБ

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Об этом говорится на сайте Госдумы (ГД).

Первой прибыла делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Палаты представителей Высшего собрания республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Отмечается, что его встретила зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко — она же курирует вопросы сотрудничества нижней палаты парламента с ПА ОДКБ.