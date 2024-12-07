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17:55, 7 декабря 2024Россия

В российском городе столкнулись трамваи

«112»: два трамвая столкнулись в Перми, пострадал 21 человек
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал 112

В Перми столкнулись два трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, в результате ДТП в российском городе пострадал 21 человек, среди них двое детей. «Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Водитель одного из трамваев, попавшего в аварию, мог уснуть», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что три человека не выжили в результате аварии с микроавтобусом в Кировской области. На 427-м километре федеральной автодороги «Вятка» столкнулись автомобили Lada Granta и Volkswagen Caravelle.

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