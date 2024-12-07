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16:39, 7 декабря 2024Культура

В российском историческом архиве нашли еще одну подделку

РЕН ТВ: в РГВИА нашли еще один поддельный документ
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: A.Savin / Wikipedia

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) нашли еще один поддельный документ. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Речь идет об «Указе императора Петра I» от 11 ноября 1723 года. Муляж выявили после того, как аукционный дом International Autograph Auctions Europe S.L. выставил документ на торги в Испании.

В ходе экспертизы выяснилось, что указ на аукционе совпадает с одним из хранимых в архиве. При этом документ из РГВИА оказался подделкой.

Письмо об обнаруженном муляже направили в Росархив 18 ноября 2024 года, сейчас проводится проверка.

Ранее на торгах во Франции выставили другой украденный из российского хранилища документ. Это был указ императора Петра II от 9 сентября 1727 года. Артефакт продали за 3120 евро (почти 330 тысяч рублей). Посольство России в Париже потребовало вернуть документ.

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