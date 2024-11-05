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16:56, 5 ноября 2024Из жизни

Посольство России потребовало вернуть похищенный и проданный во Франции указ Петра II

Посольство России в Париже потребует отмены продажи указа Петра II с аукциона
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Здание посольства Российской Федерации в Париже

Здание посольства Российской Федерации в Париже. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Посольство России в Париже будет добиваться возвращения в Россию подлинника указа императора Петра II, проданного во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», изданном 9 сентября 1727 года. Подлинник документа хранился в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в Москве. Неизвестный злоумышленник подменил его подделкой, после чего указ всплыл на торгах французского аукционного дома Aguttes. Похищенный документ продали за 3120 евро (около 330 тысяч рублей).

Посольство РФ в Париже потребует отменить сделку по продаже указа Петра II и вернуть подлинник в Россию.

Посольство находится в контакте с французским аукционным домом Aguttes. Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву

представитель посольства России в Париже
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Император Петр II умер в возрасте 14 лет, поэтому документ считается очень редким.

Ранее сообщалось, что подделку исторического документа заметила замдиректора архива Василиса Денисова. Когда и при каких обстоятельствах произошла подмена указа, неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

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