Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 7 декабря 2024Мир

В Румынии прошли обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура и полиция Румынии проводят обыски по делу о подкупе избирателей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Полиция и прокуратура Румынии проводят обыски по делу о подкупе избирателей в нескольких городах после отмены результатов выборов президента страны. Об этом сообщило агентство Agerpress.

7 декабря розыскные мероприятия прошли в Брашове. Там обыски были связаны с делом об отмывании денег, подкупе избирателей и цифровом мошенничестве. В числе подозреваемых — Богдан Пешкир, который финансировал предвыборную кампанию независимого кандидата Кэлина Джорджеску и потратил на это более миллиона евро.

Кроме того, обыски прошли в Бухаресте и нескольких уездах. Поводом стало проведение панихиды у памятника лидеру легионерского движения (организация фашистского толка в довоенной Румынии) Корнелиу Зеля Кодряну. Она прошла 30 ноября в Цынкэбеште и привлекла 100-150 участников. Среди них была евродепутат, лидер националистической партии «СОС Румыния» Диана Шошоакэ.

Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура лидером гонки стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако позже Конституционный суд отменил итоги голосования. Теперь проводится расследование возможных нарушений в ходе избирательной кампании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Солнцепеком» по пункту дислокации ВСУ. Какие потери понесла украинская армия?

      Скачкам цен на газ нашли объяснение

      Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог

      «Спартак» выиграл шестой матч подряд в РПЛ

      Сирия опровергла вывод своих войск из Дамаска

      Президент Южной Кореи избежал импичмента из-за недостаточного количества голосов

      Хинштейн назвал несправедливым решение по переселенцам из приграничных с Украиной районов

      Названы сроки открытия посольства России в Доминикане

      Западное аналитическое агентство допустило скорое прекращение огня на Украине

      На Украине допустили скорое проведение президентских выборов в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше