В Румынии прошли обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура и полиция Румынии проводят обыски по делу о подкупе избирателей

Полиция и прокуратура Румынии проводят обыски по делу о подкупе избирателей в нескольких городах после отмены результатов выборов президента страны. Об этом сообщило агентство Agerpress.

7 декабря розыскные мероприятия прошли в Брашове. Там обыски были связаны с делом об отмывании денег, подкупе избирателей и цифровом мошенничестве. В числе подозреваемых — Богдан Пешкир, который финансировал предвыборную кампанию независимого кандидата Кэлина Джорджеску и потратил на это более миллиона евро.

Кроме того, обыски прошли в Бухаресте и нескольких уездах. Поводом стало проведение панихиды у памятника лидеру легионерского движения (организация фашистского толка в довоенной Румынии) Корнелиу Зеля Кодряну. Она прошла 30 ноября в Цынкэбеште и привлекла 100-150 участников. Среди них была евродепутат, лидер националистической партии «СОС Румыния» Диана Шошоакэ.

Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура лидером гонки стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако позже Конституционный суд отменил итоги голосования. Теперь проводится расследование возможных нарушений в ходе избирательной кампании.