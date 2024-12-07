Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:42, 7 декабря 2024Мир

В США эвакуировали Капитолий из-за письма с угрозами

В Калифорнии эвакуировали здание Капитолия из-за письма с угрозами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

В пятницу, 6 декабря, в столице штата Калифорния Сакраменто было эвакуировано здание Капитолия из-за письма с угрозами. Об этом в социальной сети Х сообщает местная полиция.

«Электронное письмо с угрозами было получено 6 декабря в Капитолии штата [Калифорния]. Капитолий был временно эвакуирован», — указано в сообщении.

Отмечается, что после проверки правоохранительные органы не обнаружили никаких источников угроз в здании.

Ранее суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в здание Капитолия в Вашингтоне во время штурма. Во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась еще одна версия конфликта в школе Краснодара. Восьмиклассник мог напасть на сверстников с ножом из-за девочки

      В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

      Появились кадры вывода сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

      В украинском Конотопе произошли взрывы

      Байден в ноябре два раза приказал нанести удары по Сирии

      «Самая сексуальная спортсменка мира» показала видео со снятием халата

      В США эвакуировали Капитолий из-за письма с угрозами

      В ЛНР сообщили о переброске «очень серьезных резервов» ВСУ к Купянску

      В США рассказали о звонке Трампа Байдену

      Жительница села в ДНР рассказала о помощи российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше