В США эвакуировали Капитолий из-за письма с угрозами

В Калифорнии эвакуировали здание Капитолия из-за письма с угрозами

В пятницу, 6 декабря, в столице штата Калифорния Сакраменто было эвакуировано здание Капитолия из-за письма с угрозами. Об этом в социальной сети Х сообщает местная полиция.

«Электронное письмо с угрозами было получено 6 декабря в Капитолии штата [Калифорния]. Капитолий был временно эвакуирован», — указано в сообщении.

Отмечается, что после проверки правоохранительные органы не обнаружили никаких источников угроз в здании.

Ранее суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в здание Капитолия в Вашингтоне во время штурма. Во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.