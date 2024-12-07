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01:52, 7 декабря 2024Мир

Захарова ответила на слова норвежского министра о победе Украины

Захарова: Западу следует позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Западным странам следует позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о ее победе в конфликте с Россией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости обеспечить победу Киева. Дипломат отметила, что вместо этого Западу следует прекратить поставки оружия Украине и не допустить снижения возраста мобилизации в стране.

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — заключила она.

Ранее Эспен Барт Эйде, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Запад помочь Киеву победить в конфликте. «Украина должна выиграть и выиграет эту войну», — заявил он.

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