Заседания правительства приграничного региона России захотели сделать открытыми

Хинштейн захотел сделать открытыми заседания правительства Курской области

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн захотел сделать заседания правительства региона открытыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас поговорю с коллегами [о том], существует ли техническая возможность вести заседания правительства Курской области в режиме онлайн, чтобы каждый житель мог сам знать, что происходит, чем занимается власть», — рассказал чиновник на первом брифинге после назначения.

О назначении Хинштейна врио губернатора приграничного региона стало известно 5 декабря, к работе он приступил 7-го числа. Перед передачей полномочий с чиновником пообщался президент России Владимир Путин.

На первом брифинге Хинштейн также заверил, что будет стараться работать максимально открыто.