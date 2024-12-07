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14:09, 7 декабря 2024Россия

Заседания правительства приграничного региона России захотели сделать открытыми

Хинштейн захотел сделать открытыми заседания правительства Курской области
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн захотел сделать заседания правительства региона открытыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас поговорю с коллегами [о том], существует ли техническая возможность вести заседания правительства Курской области в режиме онлайн, чтобы каждый житель мог сам знать, что происходит, чем занимается власть», — рассказал чиновник на первом брифинге после назначения.

О назначении Хинштейна врио губернатора приграничного региона стало известно 5 декабря, к работе он приступил 7-го числа. Перед передачей полномочий с чиновником пообщался президент России Владимир Путин.

На первом брифинге Хинштейн также заверил, что будет стараться работать максимально открыто.

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