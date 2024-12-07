Владимир Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН.

Во Франции глава украинского государства планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Вечером он также примет участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара, случившегося пять лет назад. Помимо Зеленского, на мероприятие приглашены главы государств и правительств около 40 стран мира.

По информации Politico, украинские чиновники опасаются возможных последствий избрания Трампа. Их переживания связаны с вероятными договоренностями между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине.

6 декабря Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он рассказал ей об актуальной ситуации на поле боя и обсудил продолжение военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления десятого пакета помощи. Также политики договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации безопасности в регионе и увеличения поставок систем ПВО.