Зеленский встретится с Макроном и Трампом в Париже

BFMTV: Зеленский встретится с Макроном и Трампом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что Макрон соберет Трампа и Зеленского, которые прибыли во Францию для церемонии открытия собора Парижской Богоматери, на трехстороннюю встречу.

Зеленский прибыл в Париж ранее 7 декабря. Помимо него, на открытие собора приглашены главы государств и правительств около 40 стран мира. При этом действующий президент США Джо Байден отказался посетить мероприятие из-за «конфликта в расписании». Вместо него будет присутствовать его супруга Джилл.