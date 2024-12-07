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19:32, 7 декабря 2024Мир

Зеленский встретится с Макроном и Трампом в Париже

BFMTV: Зеленский встретится с Макроном и Трампом в Париже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что Макрон соберет Трампа и Зеленского, которые прибыли во Францию для церемонии открытия собора Парижской Богоматери, на трехстороннюю встречу.

Зеленский прибыл в Париж ранее 7 декабря. Помимо него, на открытие собора приглашены главы государств и правительств около 40 стран мира. При этом действующий президент США Джо Байден отказался посетить мероприятие из-за «конфликта в расписании». Вместо него будет присутствовать его супруга Джилл.

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