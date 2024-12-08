90 лет назад расправились с соратником Сталина. Кто стоял за этим?

1 декабря 1934 года в коридоре Смольного рядом со своим кабинетом был застрелен первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Киров. О странных и до сих пор не проясненных обстоятельствах и последствиях этого события в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев.

Официальные версии

Историк напомнил, что выстрел сделал член ВКП(б) и бывший референт Ленинградского обкома Леонид Николаев, которого сразу после случившегося схватили и допросили. Сначала он утверждал, что совершил преступление в одиночку, чтобы отомстить за допущенную в отношении него несправедливость, так как незадолго до этого его уволили с работы и вынесли выговор по партийной линии.

Сейчас известны три официальные версии этого события

Первая из них появилась сразу после случившегося, когда 2 декабря 1934 года в Ленинград приехала группа высших партийных руководителей во главе со Сталиным. Расследование возглавил глава НКВД СССР Генрих Ягода, курировал следствие заместитель председателя Комиссии партийного контроля Николай Ежов. По многочисленным свидетельствам, по прибытии в город Сталин сразу сказал, что организаторов преступления нужно искать среди сторонников Григория Зиновьева, предшественника Кирова на посту руководителя Ленинграда.

Как рассказал собеседник «Ленты.ру», после этого от Николаева стали настойчиво добиваться показаний, что он выстрелил в Кирова по заданию контрреволюционной террористической группы из числа бывших членов зиновьевской оппозиции (так называемого «Ленинградского центра»), которые координировали свои действия с неким «Московским центром».

На третий день Николаев дал те показания, которые от него требовали, после чего чекисты арестовали 13 бывших комсомольских работников, активных участников зиновьевской оппозиции 1920-х годов Алексей Гусев кандидат исторических наук

В конце декабря 1934 года всех их вместе с Николаевым судили и расстреляли. В 1990 году все они, за исключением Николаева, были реабилитированы.

Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров на трибуне у Зимнего дворца во время первомайской демонстрации. СССР. Ленинград. 1 мая 1933 года Фото: ТАСС

Вторая официальная версия этого преступления была обнародована на процессе «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (первом московском процессе) 1936 года и процессе антисоветского «право-троцкистского блока» (третьем московском процессе) 1938 года. Во втором случае одним из организаторов нападения на Кирова называли бывшего руководителя НКВД Ягоду, который будто бы выполнял директиву «право-троцкистского» центра. Якобы из-за этого ленинградские чекисты в октябре 1934 года задержали Николаева, долго следившего за Кировым, но потом его отпустили.

Третья официальная версия появилась во время расследования 1950-1960-х годов и была повторно подтверждена новым расследованием во время горбачевской перестройки, которое проводили Комитет партийного контроля при ЦК КПСС совместно со Следственным отделом КГБ и прокуратурой СССР. Она гласит, что в действительности не было ни «Ленинградского центра», ни заговора НКВД, а Николаев действовал в одиночку из-за обиды за совершенную по отношению к нему несправедливость.

Следствие велось очень подробно и тщательно — вызывались оставшиеся в живых свидетели и проводились соответствующие экспертизы. Материалы расследования 1950-1960-х годов включают в себя несколько десятков томов и до сих пор в полном объеме не обнародованы. Лишь некоторая часть этих документов была опубликована в 2017 году в сборнике «Эхо выстрела в Смольном».

Неофициальные версии

Как пояснил Гусев, существуют и другие версии случившегося. Например, старая большевичка Ольга Шатуновская, которая после освобождения из сталинских лагерей при Хрущеве работала в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС и в комиссии Шверника по реабилитации жертв сталинского режима, была убеждена, что за устранением Кирова стоял не только НКВД, но и сам Сталин. По ее мнению, Сталин ревновал к популярности Кирова в партии, что проявилось во время XVII съезда ВКП(б), и его устранение давало генсеку предлог для расправ над своими реальными и потенциальными противниками внутри партии.

Руководители СССР среди военных делегатов XVII съезда ВКП(б). В центре сидят (слева направо): М.Н. Тухачевский, Г.К. Орджоникидзе, М.И. Калинин, И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, С.М. Киров. 1934 год Фото: Российский государственный военный архив

Лев Троцкий еще в 1934 году полагал, что выстрел в Кирова мог стать результатом неудачной провокации сотрудников НКВД, которые хотели инсценировать покушение, но в решающий момент потеряли контроль над ситуацией. Он считал, что инсценировка должна была дать Сталину предлог для устранения всех бывших оппозиционеров, которых он опасался.

Троцкий утверждал, что чекисты просто заигрались с Николаевым, зная о его желании покончить с Кировым Алексей Гусев кандидат исторических наук

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о версии про мотив ревности, Гусев отметил, что официально этот мотив не рассматривался. Но слухи об том, что жена Николаева Мильда Драуле, также работавшая раньше в Ленинградском обкоме, была любовницей Кирова, стали ходить сразу после произошедшего.

Всерьез этот вопрос начали изучать только в начале нулевых годов

В 2004 году с участием представителей Федеральной службы охраны была проведена специальная экспертиза под руководством известного судебного медицинского эксперта, начальника Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства обороны Виктора Колкутина.

Похороны Кирова. Вдова покойного Мария Маркус у гроба. 6 декабря 1934 года Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга / Wikimedia

Как рассказал «Ленте.ру» историк, эта экспертиза дала сенсационные результаты. Сопоставление траектории движения пули Николаева, а также следов на воротнике пальто Кирова, показало, по мнению судмедэксперта, что в момент выстрела он находился не в вертикальном, а горизонтальном положении. Исследование нижнего белья Кирова обнаружило на его кальсонах следы спермы.

Эксперты пришли к выводу, что в тот момент Киров мог заниматься сексом или только что закончил им заниматься Алексей Гусев кандидат исторических наук

Гусев резюмировал, что результаты экспертизы 2004 года полностью меняют всю картину случившегося и опровергают все, что было известно ранее, вызывая целый ряд вопросов. По мнению историка, для полного прояснения всех обстоятельств этого дела нужна новая архивная революция. Он отметил, что необходимо полное раскрытие всех материалов, хранящихся в российских архивах, в том числе в архивах спецслужб.