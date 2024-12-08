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23:16, 8 декабря 2024Мир

Администрация США прокомментировала попытки Асада связаться с ней

Администрация США опровергла сообщения, что Асад пытался с ней связаться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Сообщения о том, что Башар Асад якобы пытался создать тайный канал связи с США за несколько дней до своей отставки с поста президента Сирии, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель американской администрации, передает ТАСС.

«Мы не получали никаких серьезных обращений от Асада. Более того, даже если бы такие попытки были, мы бы их не восприняли всерьез», — заявил представитель американских властей, добавив, что политика США в отношении Сирии была «совершенно ясна», а сведения о подобных контактах являются недостоверными.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме обратился с призывом привлечь покинувшего свой пост Асада к ответственности.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После взятия сирийской столицы боевиками Асад покинул ее.

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