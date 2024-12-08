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10:09, 8 декабря 2024Мир

Армия Израиля подтвердила ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

ЦАХАЛ подтвердил, что развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ввела военные подразделения в буферную зону на границе с Сирией. Соответствующие данные пресс-службы израильской армии передает ТАСС.

«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля развернула войска в буферной зоне и ряде других мест», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о введении войск на Голанских высотах.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская армия не намерена вмешиваться во внутренние дела Сирии. Введение войск, отметили израильские военные, необходимо, чтобы защитить граждан Израиля.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что танки ЦАХАЛ вошли в буферную зону на границе с Сирией. Отмечалось, что израильская армия начала обстрел в районе Кунейтры.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск, а оппозиция заявила о входе в столицу.

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