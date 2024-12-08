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08:18, 8 декабря 2024Мир

Израильские танки вошли в Сирию

Times of Israel: израильские танки проникли в буферную зону Сирии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли границу в районе Голанских высот и вошли в буферную зону Сирии. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что израильские военные вошли в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этой территории. Официально ЦАХАЛ не комментировала эту информацию, подчеркивает Times of Israel.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

В свою очередь, премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.

Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» в Дамаске и освободили всех заключенных.

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