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03:11, 8 декабря 2024Мир

Асад попытался связаться с администрацией США и Трампом

Bloomberg: Асад попытался связаться с администрацией США и Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад пытался связаться с американской администрацией и избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом для помощи в борьбе с повстанцами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что политик пытался связаться с Вашингтоном с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на вмешательство западных стран с целью прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что представители властей Египта и Иордании обратились к Асаду с призывом срочно покинуть страну и создать правительство в изгнании. Газета The Wall Street Journal писала, что глава государства остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.

6 декабря главарь группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани признал, что целью наступления является свержение Башара Асада. По словам главаря группировки, для достижения этой цели они намерены задействовать все доступные средства.

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