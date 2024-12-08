Bloomberg: Асад попытался связаться с администрацией США и Трампом

Президент Сирии Башар Асад пытался связаться с американской администрацией и избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом для помощи в борьбе с повстанцами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что политик пытался связаться с Вашингтоном с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на вмешательство западных стран с целью прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что представители властей Египта и Иордании обратились к Асаду с призывом срочно покинуть страну и создать правительство в изгнании. Газета The Wall Street Journal писала, что глава государства остается в Сирии, однако на прошлой неделе его семья уехала в Россию.

6 декабря главарь группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани признал, что целью наступления является свержение Башара Асада. По словам главаря группировки, для достижения этой цели они намерены задействовать все доступные средства.