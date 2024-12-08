Бразильский игрок «Динамо» ответил на слухи о желании уехать из России

Бразилец Бителло о возможном уходе из «Динамо»: я сконцентрирован на работе

Бразильский игрок «Динамо» Бителло ответил на слухи о желании уехать из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бителло заявил, что не обращает внимание на разговоры в прессе. «Я нахожусь здесь и играю, сконцентрирован на работе. У меня есть контракт», — отметил футболист.

На вопрос о том, допускает ли он уход, бразилец ответил: «Будем смотреть». При этом Бителло добавил, что не видит себя в других российских клубах.

Ранее бразильское издание Globo сообщило о желании Бителло покинуть Россию. Причиной называлась политическая обстановка.

24-летний Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023-го. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и сделал десять результативных передач.