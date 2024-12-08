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15:57, 8 декабря 2024Спорт

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей подряд

«Динамо» разгромило «Химки» и продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» на своем поле разгромило «Химки» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Константин Тюкавин, еще по одному мячу забили Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулев. У гостей отличился Резиуан Мирзов.

Динамо продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей подряд, набрало 35 очков, и занимает четвертое место в чемпионате. Химки с 16-ю очками находятся на 12-й позиции.

Матч стал последним для обеих команд в этом году. 19-й тур РПЛ пройдет в марте 2025-го.

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