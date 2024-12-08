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05:56, 8 декабря 2024Россия

Два беспилотника ликвидированы в небе над Ростовской областью

Слюсарь: 2 БПЛА уничтожены рядом с Новошахтинском, в магазинах разбиты стекла
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В небе над Ростовской областью рядом с городом Новошахтинск были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О ликвидации дронов сообщил в Telegram-канале врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь, уточнив, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. Следы возгорания отсутствуют», — написал Слюсарь.

Врио губернатора области добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают работу, отражая воздушную атаку на территорию РФ.

В ночь на субботу, 7 декабря, средства ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской областью, а также Астраханской и Воронежской областями. Такие данные раскрыли в пресс-службе Минобороны РФ.

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