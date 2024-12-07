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09:37, 7 декабря 2024Россия

Украинские беспилотники снова атаковали Астраханскую область

Минобороны: ночью ПВО уничтожило БПЛА над Белгородской и Астраханской областями
Вячеслав Агапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на субботу, 7 декабря, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники над рядом российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, два дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Министерстве.

Украинская сторона атакует Астраханскую и Белгородскую области уже второй раз за сутки. Дежурные силы ПВО уничтожили беспилотники над регионами в пятницу с 20.10 до 20.50 мск.

Также стало известно об атаке Воронежской области — в ее ходе один человек получил ранение небольшой тяжести. Кроме того, в результате удара украинского дрона на территории области произошло возгорание, оно уже ликвидировано.

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