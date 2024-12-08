Эрдоган назвал ближайшие два-три месяца очень важными для мира и Турции

Эрдоган назвал ближайшие 2-3 месяца очень важными для мира и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ближайшие два-три месяца очень важными как для его страны, так и для мира. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что Анкара предпринимает шаги исходя из сложившейся ситуации, однако не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь.

Эрдоган предсказал изменения в управлении США при администрации избранного президента Дональда Трампа и отметил, что это будет видно.

«Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейший мир в соседней стране. Сирия принадлежит сирийцам со всеми ее этническими, сектантскими и религиозными элементами, сказал он.