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19:59, 8 декабря 2024Мир

Флаг Сирии сняли с посольства в России

ТАСС: со здания посольства в России сняли флаг Сирии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Со здания посольства Сирии в России сняли флаг ближневосточной страны, сообщает ТАСС.

Агентство опубликовало видео, снятое около здания посольства, на котором отсутствует флаг. Там не дали пояснений на этот счет.

Кроме того, в диппредставительстве сообщили, что 9 декабря оно будет работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что с сотрудниками российского посольства в Сирии, где боевики захватили власть, все в порядке. Других деталей в посольстве не привели. Между тем, по данным РИА Новости, из аэропорта Дамаска по-прежнему два раза в неделю осуществляются регулярные рейсы в Россию. Собеседник агентства подчеркнул, что имеющие билеты соотечественники улетают, и «паники нет».

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