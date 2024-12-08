Хинштейн рассказал о восстановлении жилья в Курской области

Хинштейн: процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы региона, необходимо начать восстанавливать дома силами властей, люди не должны самостоятельно искать подрядчиков. Политик добавил, что в Минстрое России поддержали новый подход.

8 декабря Хинштейн прибыл в Курскую область на встречу с переселенцами из приграничья. Первая встреча с жителями региона прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

Днем ранее политик заявил, что не намерен менять правительство региона. Он также выразил надежду, что руководство области сможет свою эффективность продемонстрировать не на словах, а на деле.