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21:13, 8 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал о восстановлении жилья в Курской области

Хинштейн: процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Globallookpress.com

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы региона, необходимо начать восстанавливать дома силами властей, люди не должны самостоятельно искать подрядчиков. Политик добавил, что в Минстрое России поддержали новый подход.

8 декабря Хинштейн прибыл в Курскую область на встречу с переселенцами из приграничья. Первая встреча с жителями региона прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

Днем ранее политик заявил, что не намерен менять правительство региона. Он также выразил надежду, что руководство области сможет свою эффективность продемонстрировать не на словах, а на деле.

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