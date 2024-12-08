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09:20, 8 декабря 2024Мир

Израиль объявит закрытой военной зоной приграничные районы Сирии

The Times of Israel: Израиль объявит закрытой зоной приграничные районы Сирии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля объявит закрытой военной зоной приграничные районы Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Об ужесточении режима в приграничных с Израилем сирийских городах Иерусалим намерен объявить после бегства президента Сирии Башара Асада. В частности, в четырех деревнях будут отменены занятия в школах, а в ряде прилегающих к границе с Израилем сирийских территорий будут размещены блокпосты, препятствующие въезду гражданских лиц, включая фермеров.

Ранее газета сообщила, что танки Армии обороны Израиля пересекли границу в районе Голанских высот и вошли в буферную зону Сирии.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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