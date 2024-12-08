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18:28, 8 декабря 2024Мир

Опубликованы кадры из бункера семьи Асадов

Опубликованы кадры из бункера семьи Асадов под дворцом его брата Махера Асада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

В сети разошлись опубликованные кадры из бункера семьи президента Сирии Башара Асада, находившегося под дворцом его брата Махера Асада. Об этом сообщает Baza.

В частности, на кадрах боевик удивлен наличием подземного нижнего этажа, а также рассказывает о найденном оружии, позолоченном Коране и драгоценностях. Также на кадрах можно заметить большую бронированную дверь, которая ведет к подземным укрытиям.

Ранее агентство France-Presse (AFP) сообщало, что дворец Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления.

Кроме того, турецкая газета Ensonhaber опубликовала кадры большого количества роскошных автомобилей, находившихся во владении Асада. По словам авторов, сирийские боевики испытали шок от увиденного количества машин марок Ferrari, Audi и Mercedes.

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