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16:46, 8 декабря 2024Мир

Опубликованы кадры разграбленного дворца Асада

Опубликованы кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Дворец Башара Асада, сложившего полномочия президента Сирии, разграблен и пустует. Соответствующие кадры опубликованы в социальной сети X.

В частности, можно увидеть кадры, снятые на ступенях дворца и внутри большого комплекса. Его коридоры и кабинеты пустуют, после того как оттуда были украдены все ценности. Также можно заметить периодически проходящих боевиков.

Ранее агентство France-Presse (AFP) сообщало, что дворец Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления.

Кроме того, турецкая газета Ensonhaber опубликовала кадры большого количества роскошных автомобилей, находившихся во владении Асада. По словам авторов, сирийские боевики испытали шок от увиденного количества машин марок Ferrari, Audi и Mercedes.

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