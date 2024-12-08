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07:33, 8 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о резком сокращении населения Харькова

Пленный Ружицкий: мобилизация стала причиной сокращения населения Харькова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский военнопленный Дмитрий Ружицкий рассказал, что мобилизация стала причиной резкого сокращения численности жителей в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было, например, 1,5 млн (человек в Харькове. — прим. "Ленты. ру"), то сейчас остались тысяч 500», — отметил он.

Военнопленный назвал причиной такого сокращения работу сотрудников ТЦК (аналог военкоматов) по принудительной мобилизации и отъезд женщин из страны.

Ранее украинский военный Александр Гринчук рассказал, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины истощены, поэтому они прибегают к самовольному оставлению части. Как написало агентство Bloomberg, Киев стремится избежать массового призыва, так как он может подорвать экономику и дестабилизировать уставшее от войны население.

В свою очередь, пленный Василий Машико рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины, атаковавшие Курскую область, уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться.

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