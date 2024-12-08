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13:07, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Площадку перед квартирой Мизулиной измарали фекалиями

Baza: подросток за 500 долларов измарал фекалиями площадку у квартиры Мизулиной
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

16-летний подросток за обещание вознаграждения в размере 500 долларов измарал фекалиями площадку у квартиры, зарегистрированной на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, подросток 1 декабря отправился к дому в Погорельском переулке. Поднявшись на нужный этаж, он измазал площадку у квартиры общественницы фекалиями. На следующий день в сети появилось видео с результатом его действий.

По словам Мизулиной, соответствующее задание он получил через Telegram, а после его выполнения вознаграждения не получил. Общественница добавила, что подросток состоял в связанном с Украиной экстремистском чате.

По итогам случившегося отца подростка оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее Мизулина заявила, что не намерена уезжать из России в Европу.

В октябре под внимание главы ЛБИ попал ролик, в котором треш-блогер Вера Егоренкова с псевдонимом Голубка помочилась «в тазик на шарж носатого еврея».

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