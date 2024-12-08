Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

«Ёнхап»: главе Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

Прокуратура Южной Кореи присвоила главе страны Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Мы ведем расследование в соответствии с процедурой, получили много заявлений», — заявил Пак Се Хён, которого назначили руководить спецгруппой по расследованию событий военного положения.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала расследование в связи с получением заявления от оппозиционных депутатов. Они обвинили Юн Сок Ёля в государственном преступлении.

Накануне оппозиция Южной Кореи пообещала регулярно выносить импичмент президенту. Дело в том, что национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200.

5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. За несколько дней до этого глава государства обвинил оппозицию в намерении совершить госпереворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.