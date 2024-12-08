Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 8 декабря 2024Мир

Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

«Ёнхап»: главе Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Прокуратура Южной Кореи присвоила главе страны Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Мы ведем расследование в соответствии с процедурой, получили много заявлений», — заявил Пак Се Хён, которого назначили руководить спецгруппой по расследованию событий военного положения.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала расследование в связи с получением заявления от оппозиционных депутатов. Они обвинили Юн Сок Ёля в государственном преступлении.

Накануне оппозиция Южной Кореи пообещала регулярно выносить импичмент президенту. Дело в том, что национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200.

5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. За несколько дней до этого глава государства обвинил оппозицию в намерении совершить госпереворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

      Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

      Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

      Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

      Основатель Pink Floyd высказался в адрес Зеленского

      Израильские танки вошли в Сирию

      Сальдо сделал заявление о будущем Украины

      Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

      Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

      В российском регионе произошло возгорание после падения БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше