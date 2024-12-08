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13:52, 8 декабря 2024Культура

Раскрыты подробности празднования 90-летия Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих отметит 90-летие с семьей и коллегами по театру им. Товстоногова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отпразднует 90-летие с семьей и коллегами. Подробности празднования раскрыл ТАСС.

Сообщается, что артистка отметит юбилей с семьей — дочерью, двумя внуками и тремя правнуками — и с коллегами по Большому драматическому театру имени Георгия Товстоногова.

С юбилеем Фрейндлих поздравил ее коллега, известный советский и российский актер Олег Басилашвили. «Желаю, чтобы наша с ней артистическая близость продолжалась еще долго-долго», — заявил он.

Ранее сообщалось, что с 90-летием актрису поздравил президент России Владимир Путин. Он наградил Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Фрейндлих известна зрителю благодаря советским картинам «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера» и другим. Всего актриса снялась более чем в 50 сериалах и фильмах. Также артистка служит в театре им. Товстоногова, и с 1983 года считается одной из ведущих актрис.

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