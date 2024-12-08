Россия запросила консультации Совбеза ООН из-за ситуации в Сирии

Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН из-за ситуации в Сирии

Россия запросила экстренные консультации Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии и захвата боевиками власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР [Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением] Россия запросила срочные консультации», — приводит агентство слова дипломатического источника.

Консультации Совбеза пройдут в закрытом режиме. Известно, что докладчиками выступят заместитель генерального секретаря международной организации Розмари ДиКарло, а также заместитель по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии и захватом боевиками власти в стране. По его словам, российская сторона «будет выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле».