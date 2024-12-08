В ООН высказались по ситуации в Сирии

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии

Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии и захватом боевиками власти в стране. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», — рассказал зампостпреда.

Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.

Кроме того, агентство РИА Новости со ссылкой на источники отмечало, что вооруженная оппозиция Сирии уже наладила контакты с Россией и сформировала канал постоянной связи.