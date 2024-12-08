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05:28, 8 декабря 2024Экономика

Россиянам предложили альтернативу ипотеке

Депутат ГД Гаврилов: альтернативой ипотеке при покупке квартиры является лизинг
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При покупке квартиры альтернативой ипотеке может стать лизинг на срок в 10 лет. Об этом сообщил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Гаврилов в беседе с «Российской газетой».

«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение 10 лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — предложил альтернативу депутат.

По его словам, первоначальный взнос в рамках лизинга составляет от 10 до 40 процентов стоимости квартиры, в то время как при ипотеке этот показатель варьируется от 30 до 50 процентов. Также для оформления долгосрочной аренды потребуется минимальный набор документов: российский паспорт, ИНН и СНИЛС.

Ранее стало известно о резком падении выдач ипотеки в России. По итогам ноября показатель снизился почти на 65 процентов в годовом выражении и на 27 процентов — в месячном.

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