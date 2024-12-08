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13:30, 8 декабря 2024Экономика

Россияне предпочли доллары евро

ТАСС: в ноябре россияне обменивали доллары в три раза чаще евро
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom  

В ноябре россияне предпочли доллары евро. Об этом со ссылкой на банк «Русский стандарт» сообщает ТАСС.

Согласно данным кредитной организации, в среднем россияне покупали и продавали доллары в три раза чаще, чем евро. Средний чек операции с американской валютой составил 541 доллар, тогда как с европейской — 524 евро. Последний на 41 процент чаще продавали, чем покупали.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на выходные и понедельник, 9 декабря, опустился ниже отметки в 100 рублей впервые с 19 ноября и составил 99,42 рубля. Европейская валюта также снизилась — со 109,78 до 106,3 рубля.

6 декабря ЦБ сообщил, что объем денежной базы в России с 22 по 29 ноября снизился на 44,3 миллиарда рублей.

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