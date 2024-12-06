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14:10, 6 декабря 2024Экономика

В России стало меньше денег

Центробанк: объем денежной базы в России снизился на 44,3 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Объем денежной базы в России за неделю с 22 по 29 ноября снизился на 44,3 миллиарда рублей. О том, что в стране стало меньше денег, сообщает Центробанк.

Объем денежной базы в узком определении сократился на 0,25 процента. На 22 ноября ее значение составляло 18,273 триллиона рублей, а 29 ноября — уже 18,228 триллиона рублей. Неделей ранее На 15 ноября объем достигал 18,338 триллиона рублей, а рекордный уровень этой осенью составлял 18,468 триллиона рублей

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные (с учетом остатков в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее заявлял, что печатание денег является одним из факторов, из-за которых растут риски хранения резервов в долларах и евро. По его словам, даже в развивающихся странах долговые проблемы часто вызваны денежно-кредитной политикой в развитых государствах. При этом у Международного валютного фонда (МВФ) есть компетенции и возможности этот вопрос поднять.

В свою очередь глава ведомства Антон Силуанов добавил, что печатание новых денег приведет к высокой инфляции в России. По словам министра, план «напечатаем и будем хорошо жить» не проходит. «Сделаем больше денег, будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно», — объяснил он.

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