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20:34, 8 декабря 2024Мир

Стало известно о возможной передаче Россией двух объектов в Сирии Израилю

Al Arabiya: Россия могла передать Израилю два объекта в местности Дераа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Россия якобы могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа в Сирии для защиты мирных жителей. Об этом стало известно телеканалу Al Arabiya.

«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела комендантский час в связи с напряженной обстановкой в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада стало возможным из-за ударов ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Кроме того, глава израильского правительства подчеркнул, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», однако готов к обороне и не даст каким-либо враждебным Израилю силам укрепиться на границе.

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