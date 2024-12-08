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16:28, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Рукопожатие Трампа с Макроном высмеяли

Макрона высмеяли за Трампа, дергавшего его при рукопожатии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michel Euler / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона высмеяли за то, как избранный американский лидер Дональд Трамп дергал его руку при рукопожатии в ходе встречи в Елисейском дворце. Об этом сообщает News.ru в своем канале в Telegram.

«Президент Трамп снова покоряет мировых лидеров своим рукопожатием. Макрону понадобится массаж рук после всего того, как Трамп его выкручивал и дергал», — приводит канал слова одного из интернет-пользователей.

В частности, 47-й президент США использовал «силовой захват» при рукопожатии, когда он берет руку собеседника и резко его тянет к себе, показывая таким образом свое доминантное положение. По наблюдению пользователей, Макрон едва устоял на ногах в ходе встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой Белого дома Дональдом Трампом. По данным пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, переговоры длились 35 минут. Других подробностей он раскрывать не стал. После встречи американский лидер призвал к срочным мирным переговорам.

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