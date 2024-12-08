Симоньян рассказала о потерях России из-за ситуации в Сирии

Симоньян: ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за пролитой крови в Сирии, отметив, что ситуация в арабской республике грозит России как минимум репутационными потерями. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

«Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается. Я уверена, что это все смоет той волной непредвиденных событий и эскалацией», — заявила она.

По ее словам, из произошедшего можно сделать вывод, что «США бесконечно растят отцеубийц, которые в конечном счете оборачиваются против них и их же ценностей», отметив, что Вашингтон действует таким образом уже много лет. При этом Симоньян подчеркнула, что у России много работы в другой точке мира.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, захватившими Дамаск.