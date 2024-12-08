Со здания посольства Сирии в России вслед за флагом сняли табличку с названием

Со здания посольства Сирии в РФ сняли табличку с названием диппредставительства

Со здания посольства Сирии в России вслед за флагом арабской республики сняли табличку с названием диппредставительства, сообщает ТАСС.

Помимо этого отмечается, что охрану у сирийского посольства не стали усиливать даже на фоне новости о приезде бывшего президента Башара Асада и его семьи в Москву. Свет в здании не горит, уточняет корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что с сотрудниками российского посольства в Сирии, где боевики захватили власть, все в порядке. Других деталей в посольстве не привели. Между тем, по данным РИА Новости, из аэропорта Дамаска по-прежнему два раза в неделю осуществляются регулярные рейсы в Россию. Собеседник агентства подчеркнул, что имеющие билеты соотечественники улетают и «паники нет».