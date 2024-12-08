Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 8 декабря 2024Мир

США нанесли несколько десятков ударов по целям в Сирии

США нанесли несколько десятков ударов более чем по 75 целям в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

США в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, удары нанесли в том числе по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Силы СЕНТКОМ 8 декабря нанесли несколько десятков высокоточных авиаударов с целью поражения лагерей и боевиков ИГ», — отмечается в сообщении.

В ходе операции были нанесены удары более чем по 75 целям с задействованием стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Сирии и назвал ее поворотным моментом. Байден добавил, что администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы контролировать риски и использовать возможности сложившейся ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад прилетел в Москву. Кремль сообщил, что сложившему полномочия лидеру Сирии и его семье предоставили убежище в России

      Отказ Запада воспринимать Союзное государство всерьез объяснили

      Популярную блогершу обвинили в том, что она травила дочь. Она заработала миллионы на рассказах о лечении ребенка

      Вооруженная оппозиция в Сирии связывалась с США по поводу присоединения к ней ИГ

      Подполье сообщило об ударах в сторону теплоэлектростанции в подконтрольной Киеву части ДНР

      Украинский военный дважды дезертировал из ВСУ и сдался российским бойцам

      В США отказались комментировать судьбу российских баз в Сирии

      Российские гимнасты начнут получать нейтральный статус

      Администрация США прокомментировала попытки Асада связаться с ней

      В ООН рассказали о находящейся между миром и войной Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше