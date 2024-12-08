США нанесли несколько десятков ударов по целям в Сирии

США нанесли несколько десятков ударов более чем по 75 целям в Сирии

США в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, удары нанесли в том числе по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Силы СЕНТКОМ 8 декабря нанесли несколько десятков высокоточных авиаударов с целью поражения лагерей и боевиков ИГ», — отмечается в сообщении.

В ходе операции были нанесены удары более чем по 75 целям с задействованием стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Сирии и назвал ее поворотным моментом. Байден добавил, что администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы контролировать риски и использовать возможности сложившейся ситуации.