США оценили процесс передачи власти между Байденом и Трампом

Салливан: передача власти между Байденом и Трампом идет профессионально

Советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан оценил процесс передачи власти между главой Белого дома Джо Байденом и избранным американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, координация между приходящей и уходящей администрациями США проходит «профессионально, предметно и, честно говоря, хорошо».

Салливан заявил, что задача американских властей заключается в том, чтобы обеспечить плавный переход. Он добавил, что Белый дом намерен выполнить эту обязанность «настолько неустанно и добросовестно, насколько возможно».

Ранее Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию Трамп вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. В частности, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.