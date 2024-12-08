Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 8 декабря 2024Мир

США убедили Ирак отказаться от вмешательства в борьбу оппозиции с властями Сирии

США заявили, что убедили Ирак не вмешиваться в борьбу оппозиции с властями Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Представитель администрации США высокого ранга в ходе спецбрифинга для журналистов сообщил, что Вашингтон убедил Ирак отказаться от вмешательства в борьбу сирийской оппозиции против властей в Дамаске, передает ТАСС.

«Мы работали над тем, чтобы, в частности, убедить Ирак не вмешиваться, не ввязываться в это, а также постоянно общались с Ливаном, Израилем, Турцией, Иорданией, Ираком и всеми в регионе», — заявил чиновник.

По его словам, крах правления властей сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада произошел в тот момент, когда граждане арабской республики дали понять, что не станут поддерживать армию и главу государства. Он добавил, что США постоянно информируют хозяина Белого дома Джо Байдена и своих партнеров о ситуации в Сирии.

Ранее стало известно, что США в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии. Отмечается, что атака велась в том числе по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад прилетел в Москву. Кремль сообщил, что сложившему полномочия лидеру Сирии и его семье предоставили убежище в России

      Отказ Запада воспринимать Союзное государство всерьез объяснили

      Популярную блогершу обвинили в том, что она травила дочь. Она заработала миллионы на рассказах о лечении ребенка

      Вооруженная оппозиция в Сирии связывалась с США по поводу присоединения к ней ИГ

      Подполье сообщило об ударах в сторону теплоэлектростанции в подконтрольной Киеву части ДНР

      Украинский военный дважды дезертировал из ВСУ и сдался российским бойцам

      В США отказались комментировать судьбу российских баз в Сирии

      Российские гимнасты начнут получать нейтральный статус

      Администрация США прокомментировала попытки Асада связаться с ней

      В ООН рассказали о находящейся между миром и войной Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше