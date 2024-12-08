США убедили Ирак отказаться от вмешательства в борьбу оппозиции с властями Сирии

США заявили, что убедили Ирак не вмешиваться в борьбу оппозиции с властями Сирии

Представитель администрации США высокого ранга в ходе спецбрифинга для журналистов сообщил, что Вашингтон убедил Ирак отказаться от вмешательства в борьбу сирийской оппозиции против властей в Дамаске, передает ТАСС.

«Мы работали над тем, чтобы, в частности, убедить Ирак не вмешиваться, не ввязываться в это, а также постоянно общались с Ливаном, Израилем, Турцией, Иорданией, Ираком и всеми в регионе», — заявил чиновник.

По его словам, крах правления властей сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада произошел в тот момент, когда граждане арабской республики дали понять, что не станут поддерживать армию и главу государства. Он добавил, что США постоянно информируют хозяина Белого дома Джо Байдена и своих партнеров о ситуации в Сирии.

Ранее стало известно, что США в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии. Отмечается, что атака велась в том числе по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).