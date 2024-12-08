Трамп захотел изменить конституцию США

Трамп захотел отменить право на получение гражданства по рождению в США

Избранный президент США Дональд Трамп захотел отменить право на получение гражданства по рождению, закрепленное в 14-й поправке к конституции страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы должны положить этому конец», — сказал американский лидер, назвав это право «смешным».

Таким образом, 47-й президент хочет забрать право на становление гражданами у детей тех родителей, кто не имеет гражданства на территории Соединенных Штатов, но родил ребенка на территории страны. По словам Трампа, такое правило якобы действует только на территории США, однако оно закреплено на конституционном уровне более чем у 30 стран мира.

Ранее Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. В частности, он сослался на недавно принятый закон в Калифорнии, согласно которому местные власти не имеют права требовать у избирателей удостоверения личности при голосовании. По его словам, это является преступлением, которое необходимо пресечь.